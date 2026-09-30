Charkhi Dadri News: बाजरा खरीद के लिए जिले में बनाए गए 10 केंद्र

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जिले में खरीफ सीजन की फसलों में सर्वाधिक बाजरा की बिजाई 1.51 लाख एकड़ में की गई। अब किसान बाजरे की निकासी के काम में जुटे हैं। काफी किसान बाजरा की सरकारी खरीद शुरू न करने की वजह से खुले में मंडी में बेच रहे हैं। विज्ञापन

खुले बाजार में करीब 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक बाजरा बिक रहा है जबकि सरकारी भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडी में बाजरा लेकर आने वाले किसानों को मंडी के गेट पर अपने वाहन के साथ खड़े होकर फोटो लेना होगा। संवाद जिले में खरीफ सीजन की फसलों में सर्वाधिक बाजरा की बिजाई 1.51 लाख एकड़ में की गई। अब किसान बाजरे की निकासी के काम में जुटे हैं। काफी किसान बाजरा की सरकारी खरीद शुरू न करने की वजह से खुले में मंडी में बेच रहे हैं।खुले बाजार में करीब 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक बाजरा बिक रहा है जबकि सरकारी भाव 2900 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडी में बाजरा लेकर आने वाले किसानों को मंडी के गेट पर अपने वाहन के साथ खड़े होकर फोटो लेना होगा। संवाद

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चरखी दादरी। जिले में बाजरे की सरकारी खरीद के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं। मार्केटिंग बोर्ड की ओर से खरीद केंद्रों की सूची जारी की गई है। इन खरीद केंद्रों में चरखी दादरी, बाढड़ा,झोझू कलां, कादमा, बेरला, जावा, रानीला, इमलोटा, दगड़ोली, अटेला खुर्द शामिल हैं। जिले का रकबा ज्यादा होने की वजह से खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ी है।