Charkhi Dadri News: दो महीने बाद रोशनी से जगमगाया आरओबी, नया खंभा लगाकर बंद स्ट्रीट लाइटों को किया चालू

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खबर के माध्यम से संबंधित विभाग और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया गया। आरओबी से प्रतिदिन गुजरने वाले वाहन चालकों को रात के समय रास्ता पार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अंधेरे के कारण सामने से आने वाले वाहनों और सड़क की स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार इस समस्या को उठाया, लेकिन समाधान नहीं होने से परेशानी लगातार बनी हुई थी।गौरतलब है कि रावलधी भिवानी लिंक मार्ग पर दो महीने से बिजली का पोल टूटकर गिरा हुआ था, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने से लाइटें बंद पड़ी थीं। एक ओर आरओबी की 32 स्ट्रीट लाइटें बंद थीं तो दूसरी ओर क्षतिग्रस्त पोल ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी थी। संबंधित समस्या को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से तीन अक्तूबर को 3 साल बाद हुआ था उजाला, टूटे पोल ने फिर आरओबी को अंधेरे के हवाले, वहीं 21 अक्तूबर को तीन लाख से हुआ उजाला, एक पोल टूटते ही अंधेरे में डूबा आरओबी शीर्षक के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में समस्या को प्रमुखता से उठाते हुए विभागीय जिम्मेदारी की ओर ध्यान दिलाया गया था। इसके बाद जागे बिजली निगम और नगर परिषद ने नया पोल लगवाने के साथ ही बंद पड़ी लाइटों को चालू करवाया गया।तीन साल बाद चालू हुई थी बंद पड़ी लाइटेंरावलधी भिवानी लिंक मार्ग पर आरओबी की सभी लाइटें तीन साल से बंद पड़ी थीं। इस दौरान बिजली निगम ने लाइटों के लिए लगाए मीटर को भी उखाड़ दिया गया था। संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से इस मुद्दे को भी लगातार प्रकाशित करने के बाद लोक निर्माण इलेक्ट्रिक शाखा ने तीन लाख रुपये की राशि खर्च कर लाइटों को नगर परिषद के हैंडओवर किया गया था।वर्जन:हमने बिजली निगम को नया पोल लगवाने के लिए लिखित पत्र जारी किया गया था, इसके बाद नया पोल लगाने से लाइटों पर बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। जिसके बाद बंद पड़ी सभी लाइटें चालू हो गई हैं। -बिजेंद्र शर्मा, एलआई नगर परिषद