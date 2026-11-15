Charkhi Dadri News: बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज, अब लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठंड

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रविवार को चरखी दादरी में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी और बादलों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला। हांलाकि बाद में मौसम साफ हो गया ओर धूप खिल गई। मौसम में आये बदलाव से अब ठंड की शुरुआत होने के संकेत मिलने लगे हैं।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बदलाव आया है। शनिवार को प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई, जबकि रविवार को इसका असर दक्षिणी जिलों तक पहुंचा। इसके चलते चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई।उन्होंने बताया कि रविवार रात तक पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर से आगे निकल जाएगा। इसके प्रभाव से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। अब हवाओं की दिशा बदलकर उत्तरी होने से पहाड़ों की ठंडक मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचेगी। इससे आगामी दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने लगेगी।उत्तरी हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरनपश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। इससे दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट आने की संभावना है।बारिश वाले क्षेत्रों में हवाओं की गति कम रहने पर सुबह के समय हल्की धुंध और कहीं-कहीं कोहरा छा सकता है। आगामी दिनों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।