Charkhi Dadri News: नगर में आज -
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 15 Nov 2026 06:50 PM IST
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धार्मिक
छठ पर्व : छठ पर्व पर उगते सूरज को ट्रांसपोर्ट चौक पर अर्घ्य सुबह 6 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
एसडीएम कार्यालय : बाढड़ा एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
दौरा
बाढड़ा : जजपा नेता नैना चौटाला के बाढड़ा हलके के गांव के दौरे सुबह 11 बजे।
प्रशिक्षण
चालक प्रशिक्षण स्कूल : बस स्टैंड चालक प्रशिक्षण स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
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छठ पर्व : छठ पर्व पर उगते सूरज को ट्रांसपोर्ट चौक पर अर्घ्य सुबह 6 बजे।
शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
एसडीएम कार्यालय : बाढड़ा एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर सुबह 10 बजे।
दौरा
बाढड़ा : जजपा नेता नैना चौटाला के बाढड़ा हलके के गांव के दौरे सुबह 11 बजे।
प्रशिक्षण
चालक प्रशिक्षण स्कूल : बस स्टैंड चालक प्रशिक्षण स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम सुबह 11 बजे।