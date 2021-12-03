Charkhi Dadri News: युवक का अपहरण कर एक लाख रुपये लूटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपी सतीश से वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार भी बरामद की है। दोनों आरोपियों को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। गांव सुरपुरा कलां निवासी संदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सात नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे गांव पड़तल भोजावास निवासी प्रदीप उससे अपने पांच हजार रुपये लेने के लिए घर आया था। इसके बाद वह 1.05 लाख रुपये लेकर दोनों अपनी-अपनी बाइक पर सवार होकर नकीपुर पहाड़ी कांटे पर पहुंचे। वहां उसने प्रदीप को 4500 रुपये दे दिए। इसके बाद वह गाड़ी लेने के लिए बाढड़ा आ रहा था।संदीप के अनुसार जब वह कारी रूपा पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा तो पीछे से आई सफेद रंग की स्विफ्ट कार सवार युवकों ने उसकी बाइक के आगे गाड़ी अड़ा दी। कार में चार युवक सवार थे। उनमें से एक ने उसके हाथ पर डंडे से वार किया और उसे जबरन कार में खींच लिया। आरोपियों ने उसका मुंह कपड़ों से ढक दिया और उसके पास मौजूद एक लाख रुपये छीन लिए।शिकायत के अनुसार वारदात के दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन चालक ने आरोपियों की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। इससे घबराकर आरोपी संदीप को ढिगावा के पास श्यामकलान रोड पर उतारकर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बाढड़ा में प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच सीआईए-द्वितीय को सौंपी गई।मंगलवार को सीआईए-द्वितीय में तैनात एएसआई मुकेश और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए गांव ढिगावा जाटान निवासी सतीश और शक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सतीश से वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। दोनों आरोपियों को अदालत से एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले में वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और लूट की रकम के संबंध में भी जांच कर रही है।