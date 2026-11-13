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Charkhi Dadri News: झोझू कलां में झुग्गी-झोपड़ियों में पुलिस ने डॉग स्क्वॉयड के साथ खंगाला चप्पा-चप्पा

Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 13 Nov 2026 01:10 AM IST
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In Jhojhu Kalan, the police, accompanied by a dog squad, thoroughly searched every nook and cranny of the shanties.
सर्च अभियान चलाते हुए पुलिसकर्मी।  - फोटो : 1
झोझूकलां। जिले में अपराध और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए वीरवार को पुलिस ने झोझू कलां क्षेत्र की झुग्गी-झोपड़ियों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया।
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वीरवार को पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में पुलिस टीम ने डॉग स्क्वॉयड के साथ झुग्गी-झोपड़ियों के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों और स्थानों की बारीकी से जांच की हालांकि इस दौरान कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ।
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थाना झोझू कलां प्रभारी उपनिरीक्षक दिलबाग सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डॉग स्क्वॉयड की मदद से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। टीम ने झुग्गियों में पहुंचकर संदिग्ध स्थानों की जांच की और वहां रहने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी। संभावित आपराधिक गतिविधियों को लेकर भी पूछताछ की गई। अचानक हुई पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल बनी रही।
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पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी तरह का गैरकानूनी कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नशे की तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
सर्च अभियान के दौरान पुलिस टीम ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हें अपने पास वैध पहचान पत्र रखने और पुलिस द्वारा मांगे जाने पर पहचान संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने की हिदायत दी गई। साथ ही नशे के कारोबार और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया।

पुलिस ने लोगों से अपील की कि क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नशे के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
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