Charkhi Dadri News: नगर में आज

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छठ पूजा : छठ पूजा कार्यक्रम के तहत खरना सुबह 7 बजे।

अभियान

आंगनबाड़ी : स्कूल व आंगनबाड़ी में कृमिनाशक अभियान सुबह 10 बजे।

स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे

समारोह

पतुवास : गांव पतुवास में विवाह समारोह में मुख्यमंत्री का आगमन 2.30 बजे।

धार्मिक