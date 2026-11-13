Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 13 Nov 2026 09:20 PM IST
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धार्मिक
छठ पूजा : छठ पूजा कार्यक्रम के तहत खरना सुबह 7 बजे।
अभियान
आंगनबाड़ी : स्कूल व आंगनबाड़ी में कृमिनाशक अभियान सुबह 10 बजे।
स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे
समारोह
पतुवास : गांव पतुवास में विवाह समारोह में मुख्यमंत्री का आगमन 2.30 बजे।
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छठ पूजा : छठ पूजा कार्यक्रम के तहत खरना सुबह 7 बजे।
अभियान
आंगनबाड़ी : स्कूल व आंगनबाड़ी में कृमिनाशक अभियान सुबह 10 बजे।
स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे
समारोह
पतुवास : गांव पतुवास में विवाह समारोह में मुख्यमंत्री का आगमन 2.30 बजे।