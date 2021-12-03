Charkhi Dadri News: बैठक में सरकार की नीतियों की निंदा की

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पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने पदाधिकारियों व ग्रामीणों से 13 सितंबर के बाढड़ा कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। कांग्रेस कमेटी के हलकाध्यक्ष सुरेश श्योराण की अध्यक्षता व जिलाध्यक्ष सुशील की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पूर्व विधायक सोमवीर सिंह ने कहा कि सरकार की मनमानी नीतियों से आमजन परेशानी से जूझ रहा है।सरकार की कर्मचारियों की भर्ती संंबंधी नीतियां दूसरे राज्यों से तैयार कर लागू की जा रही है। प्रदेश के युवाओं को केवल डी ग्रुप व एचकेआरएन में भर्ती कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई से गरीब आदमी का पेट भरना मुश्किल हो गया है।इस बार समय पर बारिश न होने व नहरी पानी की कमी से दादरी व बाढड़ा क्षेत्र में सूखे के हालात बने हुए हैं।इस अवसर पर किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक राजू मान, भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा, जगबीर बेरला, हलकाध्यक्ष सुरेश श्योराण, संदीप आजाद सिंह, जोगेंद्र शास्त्री, सूबेदार सुमेर सिंह, धन सिंह आदि मौजूद रहे।