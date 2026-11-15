Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   The board will provide solar-powered potter's wheels and electronic kilns to promote the craft of pottery

Charkhi Dadri News: माटी कला को बढ़ावा देने के लिए सोलर चाक और इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी उपलब्ध करवाएगा बोर्ड

Sun, 15 Nov 2026 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 15 Nov 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
The board will provide solar-powered potter's wheels and electronic kilns to promote the craft of pottery
चेयरमैन का स्वागत करते हुए प्रजापति समाज के लोग।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। माटी कला को बढ़ावा देने और इससे जुड़े कारीगरों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड के चेयरमैन अनूप कुमार ने दादरी जिले का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। दादरी स्थित प्रजापति धर्मशाला में प्रजापति समाज के लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

इसके अलावा बौंद स्थित धर्मशाला में अत्तर सरपंच के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं रानीला गांव में अजीत मास्टर की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर उनका अभिनंदन किया गया। दादरी की प्रजापति धर्मशाला में समाज के लोगों से बातचीत करते हुए चेयरमैन ने माटी कला को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सोलर ऊर्जा से चलने वाले चाक और इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक उपकरणों से कारीगरों को काम करने में सुविधा मिलेगी और माटी कला को नई पहचान मिलेगी।
विज्ञापन

उन्होंने आगामी गीता महोत्सव में माटी कला से जुड़े कारीगरों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाने के लिए स्टॉल उपलब्ध करवाने की बात कही। इसके लिए इच्छुक लोगों से नाम मांगे गए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि कारीगरों को जल्द ही आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान बलबीर, सतीश मास्टर, अजीत रानीला, अत्तर सरपंच, विनोद प्रधान, राजबीर प्रधान, वीरेंद्र आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed