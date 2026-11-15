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Charkhi Dadri News: 75 वाहनों की सघन तलाशी, 4 वाहनों के चालान, 7 संदिग्धों से पूछताछ

Sun, 15 Nov 2026 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 15 Nov 2026 11:03 PM IST
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Intensive search of 75 vehicles, challans issued for 4 vehicles, and questioning of 7 suspects
रोहतक चौक पर वाहनों की चेकिंग करती पुलिस टीम।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। पुलिस ने रोहतक चौक पर सघन नाकाबंदी अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व डीएसपी कप्तान सिंह ने किया। उनके साथ इंस्पेक्टर गुलशन तथा 16 पुलिस जवानों का विशेष दस्ता पूरी रात नाके पर मुस्तैद रहा। देर रात से सुबह तक चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीम ने मार्ग से गुजरने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी।
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पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी के मार्गदर्शन में 14-15 नवंबर की रात्रि को नाकाबंदी के दौरान टीम ने कुल 75 छोटे व बड़े वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों, डिकी और संदिग्ध सामान की गहनता से तलाशी ली। इसके अलावा देर रात अकारण आवाजाही कर रहे 7 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तथा उनके पहचान व आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि की गई। वहीं यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 4 वाहनों के नियमानुसार चालान भी काटे गए।
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