Charkhi Dadri News: अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर की सुख-समृद्धि की कामना

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इस दौरान पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सूर्यदेव की आराधना की गई। शहर के ट्रांसपोर्ट चौक पर पूर्वांचल जन कल्याण समिति की ओर से कृत्रिम घाट तैयार किया गया। यहां व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके अलावा रासिवासिया धर्मशाला, चंपापुरी और गांधी नगर में भी पूर्वांचलवासियों ने अस्थायी जलकुंड बनाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।पूजा स्थलों पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे और उन्होंने पर्व की परंपराओं में भागीदारी की। छठ महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना के साथ प्रसाद की शुद्धता का भी विशेष महत्व है। पर्व को लेकर घरों में महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर पारंपरिक पकवान तैयार कर रही हैं। इनमें ठेकुआ और खजूर प्रमुख हैं। गेहूं के आटे, गुड़, घी और सौंफ से तैयार होने वाला ठेकुआ छठ पूजा का सबसे प्रमुख प्रसाद माना जाता है।महिलाएं आटा गूंथकर पारंपरिक सांचों की सहायता से ठेकुआ को अलग-अलग आकृतियां देती हैं और फिर घी या तेल में सुनहरा होने तक तलती हैं। परिवार की महिलाएं सामूहिक रूप से प्रसाद तैयार करती हैं। इस दौरान घरों में नई पीढ़ी को भी पारंपरिक विधि और रीति-रिवाजों से परिचित कराया जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर तैयार होने वाले पकवानों को पूजा में विशेष पवित्रता के साथ शामिल किया जाता है। छठ का प्रसाद केवल खानपान तक सीमित नहीं है बल्कि यह आस्था, शुद्धता, पारिवारिक एकजुटता और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है।