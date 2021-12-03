Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Team selection trials for the Junior Lacrosse Championship are today.

Charkhi Dadri News: जूनियर लैक्रॉस चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन ट्रायल आज

Tue, 10 Nov 2026 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 10 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Team selection trials for the Junior Lacrosse Championship are today.
चरखी दादरी। चौथी हरियाणा जूनियर लैक्रॉस राज्यस्तरीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चरखी दादरी की टीम का चयन ट्रायल के माध्यम से किया जाएगा। ट्रायल 10 नवंबर को गांव कादमा स्थित अरावली मॉडर्न स्कूल में सुबह 10 बजे शुरू होंगे।
विज्ञापन

आयोजनकर्ता अमित ढिल्लों और सुमित ढिल्लों ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 14 व 15 नवंबर को रोहतक में आयोजित की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए जिलास्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ट्रायल में वही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे जिनकी जन्मतिथि 7 नवंबर 2007 के बाद की है।
विज्ञापन

ट्रायल में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लाना अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों का चयन लैक्रॉस कमेटी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

चयनित खिलाड़ी जिले की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खिलाड़ियों को निर्धारित समय से पहले ट्रायल स्थल पर पहुंचना होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान उनकी खेल क्षमता और प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed