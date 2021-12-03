Charkhi Dadri News: लापता बुजुर्ग महिला का नहर में मिला शव
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 10 Nov 2026 12:22 AM IST
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चरखी दादरी। गांव बेरला से चार दिन पहले लापता हुई 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सावित्री देवी का शव रविवार को अटेला के पास इंदिरा कैनाल में मिला। महिला चार नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे घर से बिना बताए गई थीं।
परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पांच नवंबर को बेटे ने बाढड़ा थाना पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी थी। अब चार दिन बाद महिला का शव मिलने से परिवार में मातम छा गया।
परिजनों ने बताया कि बेरला निवासी सावित्री देवी चार नवंबर को घर से निकली थीं। वह बेरला से बाढड़ा होते हुए अटेला की तरफ पहुंच गई थी। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास के क्षेत्र और रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश की। कोई जानकारी न मिलने पर बेटे सुरेश नाथ ने पांच नवंबर को बाढड़ा थाना पुलिस को शिकायत देकर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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रविवार 8 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे अटेला के पास इंदिरा कैनाल में एक महिला का शव दिखाई दिया। नहर के पास बकरी चरा रहे लोगों ने शव देखकर अटेला चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया। बाद में उसकी पहचान सावित्री देवी के रूप में हुई। संवाद
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परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पांच नवंबर को बेटे ने बाढड़ा थाना पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी थी। अब चार दिन बाद महिला का शव मिलने से परिवार में मातम छा गया।
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परिजनों ने बताया कि बेरला निवासी सावित्री देवी चार नवंबर को घर से निकली थीं। वह बेरला से बाढड़ा होते हुए अटेला की तरफ पहुंच गई थी। घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास के क्षेत्र और रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश की। कोई जानकारी न मिलने पर बेटे सुरेश नाथ ने पांच नवंबर को बाढड़ा थाना पुलिस को शिकायत देकर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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रविवार 8 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे अटेला के पास इंदिरा कैनाल में एक महिला का शव दिखाई दिया। नहर के पास बकरी चरा रहे लोगों ने शव देखकर अटेला चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया। बाद में उसकी पहचान सावित्री देवी के रूप में हुई। संवाद