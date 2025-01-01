Charkhi Dadri News: जिले में दिवाली की रात 462 तक पहुंचा एक्यूआई, स्मॉग की चादर में लिपटा रहा शहर

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आतिशबाजी के बाद बढ़ा प्रदूषणआंकड़ों के अनुसार दिवाली से पहले जिले में शनिवार को एक्यूआई 262 अंक दर्ज किया गया था लेकिन दिवाली के बाद इसमें 138 अंकों की बढ़ोतरी के साथ यह 396 तक पहुंच गया। वहीं दिवाली की रात आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता रहा। रात 10 बजे के बाद एक्यूआई 399 दर्ज किया गया जबकि रात 11 बजे यह बढ़कर 462 तक पहुंच गया। रात 12 बजे भी प्रदूषण का स्तर 454 अंक रहा।ग्रैप-3 की पाबंदियां भी नहीं रोक पाईं प्रदूषणदिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिले में पहले ही ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ क्रशर जोन और निर्माण कार्यों को लेकर भी सख्ती की गई है। इसके बावजूद दिवाली की रात आतिशबाजी के चलते प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी तक पहुंच गया। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से प्रतिबंध लागू होने के बाद भी हवा में जहर घुल गया।जानिए...कैसे बढ़ा वायु प्रदूषणरात 8 बजे 272रात 10 बजे 399रात 11 बजे 462रात 12 बजे 454रात दो बजे 325सुबह 11 बजे 413शाम 5 बजे 389नोट: ये आंकड़े रविवार रात से सोमवार दोपहर के बीच के हैं।दोपहर बाद मौसम में बदलावदिवाली की रात से सुबह तक शहर के आसमान में स्मॉग की मोटी परत छाई रही। सुबह के समय इसका असर सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में साफ दिखाई दिया। दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। वहीं प्रदूषण के कारण सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याओं की आशंका भी बढ़ गई।सांस के मरीजों को घरों से बाहर निकलने में विशेष परेशानी हुई। हालांकि दोपहर करीब एक बजे के बाद तापमान बढ़ने के साथ ही मौसम में बदलाव आया और स्मॉग की चादर धीरे-धीरे छंटने लगी। इससे दृश्यता में सुधार हुआ और लोगों को कुछ राहत मिली।वर्जनसर्दियों में हवा संघनित हो जाती है और दिवाली पर की गई आतिशबाजी से निकला धुआं वातावरण में कैद हो जाता है। इस बार तापमान ज्यादा रहा और हवाएं चलने से प्रदूषण साफ हो गया। आगे ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण बढ़ेगा। इसलिए ग्रैप के नियमों पालना काफी जरूरी है। - डॉ. प्रो. हेमलता, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, जनता कॉलेज।