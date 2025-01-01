Charkhi Dadri News: रोहतक रोड पर बिखरेगी हरियाली, वन विभाग ने लगाए 250 पौधे

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गौरतलब है कि रोहतक रोड शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है। सड़क के नवनिर्माण के बाद अब इसके दोनों ओर हरियाली विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। पौधारोपण से जहां सड़क का स्वरूप अधिक आकर्षक बनेगा वहीं आने वाले समय में विकसित होने वाले पेड़ राहगीरों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ वातावरण देने में भी मददगार साबित होंगे। सड़क किनारे हरियाली बढ़ने से धूल और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिलेगी।सुरक्षा के लिए लगाए ट्रीगार्डशहर में बढ़ते वाहनों और निर्माण गतिविधियों के बीच पर्यावरण संतुलन बनाए रखना जरूरी हो गया है। ऐसे में सड़क किनारे पौधे लगाना केवल सुंदरीकरण तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि पौधारोपण के बाद सबसे बड़ी चुनौती इन पौधों को सुरक्षित रखना और उनकी नियमित देखभाल करना है ट्री गार्ड लगाने से पौधों को पशुओं से बचाने में मदद मिलेगी, लेकिन उनके बेहतर विकास के लिए समय-समय पर पानी देना, निराई-गुड़ाई और निगरानी भी जरूरी होगी। यदि पौधों की उचित देखभाल की गई तो आने वाले वर्षों में रोहतक रोड का स्वरूप हरित और सुंदर दिखाई देगा। वन विभाग की इस पहल से शहर की हरियाली बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।वर्सनहमारी टीम ने रावलधी चौक से चंपापुरी गली नंबर 4 तक सड़क के दोनों तरफ पौधे लगाए गए हैं। वहीं सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रीगार्ड लगाए गए हैं। ताकि पौधों को बेसहारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।- हेमंत पारिक, जिला वन राजिक अधिकारी