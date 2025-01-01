Charkhi Dadri News: जुई रोड पर जलभराव होने से दुकानदारों को हो रही परेशानी

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व्यापारी मोती राम जांगड़ा, गोपीराम, रामचंद्र नंबरदार ने कहा कि दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों में नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। जलभराव के कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। दुकानदारों की मांग है कि संबंधित विभाग समस्या का स्थायी समाधान करवाए ताकि बारिश के दौरान सड़क पर पानी जमा न हो और दुकानों में पानी घुसने की स्थिति पैदा न हो।इन लोगों का कहना है कि समय रहते जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी से बचा जा सके। सरपंच सरोजना का कहना है कि पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कर दूसरी जगह निकालना अभी संभव नहीं है। जल्द ही ही समाधान हो जाएगा।