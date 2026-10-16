Charkhi Dadri News: रोडवेज में 49 प्रशिक्षु पदों के लिए 21 अक्तूबर तक करें आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 16 Oct 2026 01:22 AM IST
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चरखी दादरी। हरियाणा राज्य परिवहन डिपो में प्रशिक्षु के 49 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आईटीआई पास उम्मीदवार प्रशिक्षुता पोर्टल पर 21 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रोडवेज महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि भर्ती में डीजल मैकेनिक के 11, मोटर मैकेनिक के 11, फीटर 8, वेल्डर 4, कोपा एक, पेंटर दो, कारपेंटर के 3, टर्नर का एक, विद्युतकार के 6, सिलाई प्रौद्योगिकी का एक और पोशाक निर्माण का एक पद शामिल हैं। आवेदन करने उपरांत अभ्यर्थी को 16 से 23 अक्तूबर तक संबंधित दस्तावेज कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस जमा करवाने होंगे।
महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि 21 अक्तूबर के बाद किए गए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को पोर्टल पर अपना वैध ई-मेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आईटीआई प्रमाण-पत्र संख्या सही दर्ज करने की सलाह दी है ताकि सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकें। संवाद
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रोडवेज महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि भर्ती में डीजल मैकेनिक के 11, मोटर मैकेनिक के 11, फीटर 8, वेल्डर 4, कोपा एक, पेंटर दो, कारपेंटर के 3, टर्नर का एक, विद्युतकार के 6, सिलाई प्रौद्योगिकी का एक और पोशाक निर्माण का एक पद शामिल हैं। आवेदन करने उपरांत अभ्यर्थी को 16 से 23 अक्तूबर तक संबंधित दस्तावेज कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस जमा करवाने होंगे।
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महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि 21 अक्तूबर के बाद किए गए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों को पोर्टल पर अपना वैध ई-मेल, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आईटीआई प्रमाण-पत्र संख्या सही दर्ज करने की सलाह दी है ताकि सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सकें। संवाद
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