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Charkhi Dadri News: डोहकी में 9.67 ग्राम हेरोइन सहित युवक गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 05:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 16 Oct 2026 05:48 PM IST
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Youth arrested in Dohki with 9.67 grams of heroin
फोटो 14: पुलिस द्वारा पकड़ा गया आरोपी। विज्ञप्ति
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संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआईए स्टाफ दादरी ने डोहकी-कितलाना रोड से एक युवक को 9.67 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बरसाना निवासी उमेद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि वीरवार को एएसआई राजपाल के नेतृत्व में सीआईए टीम बस अड्डा डोहकी के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बरसाना निवासी उमेद सिंह नशीले पदार्थों की तस्करी करता है और कितलाना की तरफ से पैदल डोहकी आ रहा है। सूचना के आधार पर टीम कितलाना रोड पर पहुंची। इसी दौरान सामने से आ रहे एक युवक ने पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने राजपत्रित अधिकारी एवं नायब तहसीलदार भीम सिंह की मौजूदगी में आरोपी की तलाशी ली। इस दौरान उसकी जेब में रखी पॉलीथिन से 9.67 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने नशीले पदार्थ को सील कर कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ थाना सदर चरखी दादरी में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी. के मार्गदर्शन में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, ताकि नशीले पदार्थ की आपूर्ति और तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके।
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