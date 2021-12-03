Charkhi Dadri News: बिजली निगम कार्यालय में अप्रेंटिस के लिए आवेदन 14 से

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आईटीआई पास उम्मीदवार 14 से 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए चरखी दादरी कार्यालय का कोड ई09260600022 जारी किया गया है। उम्मीदवार को मूल प्रमाण-पत्र, रिहायशी, जाति प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे। विज्ञापन

आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 21 से 23 सितंबर तक कार्यकारी अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। यदि किसी भी ट्रेड में उम्मीदवार ने पहले से अप्रेंटिस कर रखी है वह किसी दूसरे पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता। संवाद आईटीआई पास उम्मीदवार 14 से 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए चरखी दादरी कार्यालय का कोड ई09260600022 जारी किया गया है। उम्मीदवार को मूल प्रमाण-पत्र, रिहायशी, जाति प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे।आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 21 से 23 सितंबर तक कार्यकारी अभियंता कार्यालय में जमा करवानी होगी। यदि किसी भी ट्रेड में उम्मीदवार ने पहले से अप्रेंटिस कर रखी है वह किसी दूसरे पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता। संवाद

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चरखी दादरी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के चरखी दादरी कार्यालय में आईटीआई पास उम्मीदवारों को अप्रेंटिस करवाई जाएगी। कार्यकारी अभियंता संजय रंगा ने बताया कि 14 सितंबर से लाइनमैन, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, स्टेनो अंग्रेजी व हिंदी पदों के लिए अप्रेंटिस करवाई जाएगी।