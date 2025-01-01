Charkhi Dadri News: आज घर-घर विराजेंगे गणपति बप्पा
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 14 Sep 2026 01:07 AM IST
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चरखी दादरी। हीरा चौक के समीप स्थित प्राचीन श्री गणेश मंदिर में 31वें श्री गणेश जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज घर-घर गणपति बप्पा विराजेंगे। 14 से 25 सितंबर तक चलने वाले 12 दिवसीय धार्मिक उत्सव के दौरान मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, हवन, आरती, श्री गणेश चालीसा पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उत्सव को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
मंदिर के पुजारी हार्दिक वत्स ने बताया कि रविवार को उत्सव के पहले दिन सुबह 6:15 बजे गणपति जी का पावन स्नान और षोडशोपचार पूजन होगा। इसके बाद सुबह 7:15 बजे मंगल आरती व मंगल दर्शन कराए जाएंगे। सुबह 11:15 बजे गणपति जी की चल स्थापना, सेवा, हवन एवं षोडशोपचार पूजन के बाद पूर्णाहुति होगी।
आज रामलीला ग्राउंड में लगेगा भंडारा
जन्मोत्सव के शुभारंभ पर रविवार को रामलीला ग्राउंड में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारा सुबह 11:30 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगा। इसके मुख्य अतिथि गौरीपुर के सरपंच पुनीत सांगवान होंगे। आयोजन मंडल ने श्रद्धालुओं से सपरिवार पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। 15 से 24 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक श्री गणेश चालीसा का विशेष अनुष्ठान होगा। इसके साथ सुबह और शाम बाबा का षोडशोपचार पूजन, आरती व प्रसाद वितरण किया जाएगा।
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19 को राधा अष्टमी, 25 को शोभायात्रा
उत्सव के दौरान 19 सितंबर को राधा अष्टमी महोत्सव भी मनाया जाएगा। दोपहर 1:15 बजे राधा जी का पूजन और भव्य आरती होगी। 25 सितंबर को समापन अवसर पर तीनों पहर पूजन के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद गंगाजल से इको-फ्रेंडली पद्धति से मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुनील सतपाल सांगवान होंगे। प्राचीन श्री गणेश भक्त मंडल और पुजारी हार्दिक वत्स ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उत्सव में शामिल होने की अपील की है।
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मंदिर के पुजारी हार्दिक वत्स ने बताया कि रविवार को उत्सव के पहले दिन सुबह 6:15 बजे गणपति जी का पावन स्नान और षोडशोपचार पूजन होगा। इसके बाद सुबह 7:15 बजे मंगल आरती व मंगल दर्शन कराए जाएंगे। सुबह 11:15 बजे गणपति जी की चल स्थापना, सेवा, हवन एवं षोडशोपचार पूजन के बाद पूर्णाहुति होगी।
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आज रामलीला ग्राउंड में लगेगा भंडारा
जन्मोत्सव के शुभारंभ पर रविवार को रामलीला ग्राउंड में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारा सुबह 11:30 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगा। इसके मुख्य अतिथि गौरीपुर के सरपंच पुनीत सांगवान होंगे। आयोजन मंडल ने श्रद्धालुओं से सपरिवार पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। 15 से 24 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक श्री गणेश चालीसा का विशेष अनुष्ठान होगा। इसके साथ सुबह और शाम बाबा का षोडशोपचार पूजन, आरती व प्रसाद वितरण किया जाएगा।
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19 को राधा अष्टमी, 25 को शोभायात्रा
उत्सव के दौरान 19 सितंबर को राधा अष्टमी महोत्सव भी मनाया जाएगा। दोपहर 1:15 बजे राधा जी का पूजन और भव्य आरती होगी। 25 सितंबर को समापन अवसर पर तीनों पहर पूजन के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद गंगाजल से इको-फ्रेंडली पद्धति से मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुनील सतपाल सांगवान होंगे। प्राचीन श्री गणेश भक्त मंडल और पुजारी हार्दिक वत्स ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उत्सव में शामिल होने की अपील की है।