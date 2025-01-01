Charkhi Dadri News: आज घर-घर विराजेंगे गणपति बप्पा

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मंदिर के पुजारी हार्दिक वत्स ने बताया कि रविवार को उत्सव के पहले दिन सुबह 6:15 बजे गणपति जी का पावन स्नान और षोडशोपचार पूजन होगा। इसके बाद सुबह 7:15 बजे मंगल आरती व मंगल दर्शन कराए जाएंगे। सुबह 11:15 बजे गणपति जी की चल स्थापना, सेवा, हवन एवं षोडशोपचार पूजन के बाद पूर्णाहुति होगी।आज रामलीला ग्राउंड में लगेगा भंडाराजन्मोत्सव के शुभारंभ पर रविवार को रामलीला ग्राउंड में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भंडारा सुबह 11:30 बजे से प्रभु इच्छा तक चलेगा। इसके मुख्य अतिथि गौरीपुर के सरपंच पुनीत सांगवान होंगे। आयोजन मंडल ने श्रद्धालुओं से सपरिवार पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। 15 से 24 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक श्री गणेश चालीसा का विशेष अनुष्ठान होगा। इसके साथ सुबह और शाम बाबा का षोडशोपचार पूजन, आरती व प्रसाद वितरण किया जाएगा।19 को राधा अष्टमी, 25 को शोभायात्राउत्सव के दौरान 19 सितंबर को राधा अष्टमी महोत्सव भी मनाया जाएगा। दोपहर 1:15 बजे राधा जी का पूजन और भव्य आरती होगी। 25 सितंबर को समापन अवसर पर तीनों पहर पूजन के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद गंगाजल से इको-फ्रेंडली पद्धति से मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुनील सतपाल सांगवान होंगे। प्राचीन श्री गणेश भक्त मंडल और पुजारी हार्दिक वत्स ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उत्सव में शामिल होने की अपील की है।