Charkhi Dadri News: जन्माष्टमी पर चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस की नजर, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी सुरक्षा

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एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन्माष्टमी के दौरान प्रमुख मंदिरों, पूजा स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के साथ संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच बढ़ाई जाए। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के अलावा रात्रि गश्त और चेकिंग को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानीएसपी ने समिति सदस्यों से बाजारों, मुख्य मार्गों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए लोगों व व्यापारियों को प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी अपराध की रोकथाम के साथ-साथ वारदात के बाद आरोपियों तक पहुंचने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संदिग्ध वाहनों की पहचान और निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।अभेद्य एप का अधिक इस्तेमाल करने की अपीलबैठक में एसपी ने अभेद्य एप के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। उन्होंने लोगों को एप डाउनलोड करने और अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है।यातायात नियमों का पालन जरूरीएसपी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने समिति सदस्यों से अपने परिवार, मित्रों और आसपास के लोगों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील की।नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग मांगाबैठक में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर भी चर्चा हुई। समिति सदस्यों ने पुलिस की कार्रवाई और जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की। एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों और नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की।