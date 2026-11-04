Charkhi Dadri News: नशा तस्करों के ठिकानों पर पुलिस की छापा, डॉग स्क्वॉयड के साथ चलाया सर्च अभियान

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पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व थाना शहर प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र ने किया। पुलिस ने पूर्व में नशा तस्करी और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में संलिप्त रहे तथा पुलिस की हिस्ट्रीशीट और निगरानी सूची में शामिल संदिग्धों को अभियान के दायरे में रखा। पुलिस टीम ने दोनों स्थानों पर संदिग्धों के मकानों, परिसरों और आसपास के संभावित ठिकानों की बारीकी से तलाशी ली। कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए डॉग स्क्वॉयड को भी साथ रखा गया। खोजी कुत्तों की मदद से पुलिस ने विभिन्न स्थानों की जांच की।

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चरखी दादरी। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दादरी पुलिस ने बुधवार को शहर में नशा तस्करों के संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीम ने हीरानगर और वार्ड नंबर 20 स्थित शिव स्कूल वाली गली में दो संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर अचानक छापा मारा। इस दौरान डॉग स्क्वॉयड की भी मदद ली गई हालांकि तलाशी में किसी भी ठिकाने से नशीला पदार्थ या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।