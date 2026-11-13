Charkhi Dadri News: ग्रेप-3 की सख्ती के दावों की खुली पोल, शहर के बीच जल रहा कूड़ा, धुएं से हवा जहरीली

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हालात ऐसे हैं कि शहर के बीचोंबीच ही कूड़े में आग लगाई जा रही है और जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पचनंद चौक से कॉलेज रोड के बीच सड़क किनारे पड़े कूड़े में आग लगने से धुएं के गुबार उठते रहे। अब लोग पूछ रहे हैं कि जिस शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक स्थिति में बना हुआ है वहां कूड़ा जलाकर हवा में जहर घोलने का यह सिलसिला आखिर किसकी लापरवाही से चल रहा है।प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार शहर में कूड़ा कर्कट जलाने वालों पर निगरानी नगर परिषद के अधीन हैं जबकि नगर परिषद के अधिकारियों को इसकी जानकारी ही नहीं है।337 दर्ज किया एक्यूआईजिले में वीरवार को लगातार 8वें दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक रेड जोन में दर्ज किया गया। एक्यूआई 337 तक पहुंच गया। यानी हवा पहले से ही खराब स्थिति में है और ऐसे में खुले में कूड़ा जलाने की घटनाएं प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना रही हैं। पचनंद चौक से कॉलेज रोड के बीच सड़क किनारे पड़े कूड़े में आग लगने के बाद उठता धुआं इस बात की गवाही देता रहा कि प्रदूषण नियंत्रण के आदेशों और शहर की हकीकत में कितना बड़ा अंतर है।प्रशासन की निगरानी फेलग्रेप-3 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। क्रशर जोन में कामकाज बंद है। निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन पाबंदियों के चलते हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ शहर के अंदर ही कूड़ा जलाने वालों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा।निगरानी व्यवस्था पर सवालशहर के प्रमुख मार्ग पर कूड़ा जलना नगर परिषद और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। कूड़ा और पत्तियां जलाने पर स्पष्ट रोक है। इसके बावजूद आग लगने की घटना सामने आना निगरानी व्यवस्था की कमजोरी उजागर करता है। क्या अधिकारियों को शहर में हो रही ऐसी गतिविधियां दिखाई नहीं देतीं या फिर कार्रवाई की जिम्मेदारी एक-दूसरे विभाग पर डाल दी जाती है।वर्सन:आग लगने की घटना संज्ञान में नहीं है। इसकी जांच करवाई जा रही है कि आग कैसे लगी। यदि किसी व्यक्ति ने आग लगाई है तो इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।-वाशू सांगवान, जेई, नगर परिषद।