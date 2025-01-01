Charkhi Dadri News: पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता पारुल रही प्रथम

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उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने आसपास की आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचान कर उन्हें नए व्यवसायिक अवसरों में परिवर्तित करने की दिशा में सोचें। प्रशासनिक प्रभारी डॉ. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में नवाचार, नेतृत्व क्षमता, समस्या-समाधान कौशल एवं उद्यमशील दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विज्ञापन

प्रतियोगिता में पारुल प्रथम स्थान पर रही। सोनिया व इंदू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि तृतीय स्थान प्रिया व भारती को मिला। इस दौरान नरेंद्र, मोनिका, रीना, सतपाल व वीरेंद्र उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि वे अपने आसपास की आवश्यकताओं और समस्याओं को पहचान कर उन्हें नए व्यवसायिक अवसरों में परिवर्तित करने की दिशा में सोचें। प्रशासनिक प्रभारी डॉ. सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में नवाचार, नेतृत्व क्षमता, समस्या-समाधान कौशल एवं उद्यमशील दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।प्रतियोगिता में पारुल प्रथम स्थान पर रही। सोनिया व इंदू ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि तृतीय स्थान प्रिया व भारती को मिला। इस दौरान नरेंद्र, मोनिका, रीना, सतपाल व वीरेंद्र उपस्थित रहे।

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चरखी दादरी। गांव बिरोहड़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह हुड्डा के दिशा-निर्देशन में उद्यमिता प्रकोष्ठ की ओर से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें पारुल ने प्रथम स्थान पाया। कार्यक्रम की आयोजक एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ की प्रभारी सुनीता ने विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध व्यवसायिक अवसरों, स्वरोजगार की संभावनाओं व स्थानीय संसाधनों पर आधारित व्यावसायिक विचारों के बारे में जानकारी दी।