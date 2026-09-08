Charkhi Dadri News: पंचायती राज अधिकारियों ने मंत्री के आश्वासन पर धरना किया स्थगित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यूनियन के दादरी जिलाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि पंचायत मंत्री ने हरियाणा पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग को पीडब्ल्यूडी, जलापूर्ति और सिंचाई विभाग की तर्ज पर स्वतंत्र व सुदृढ़ बनाने की मांग पर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया है।विनोद कुमार ने बताया कि विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार व आंदोलन कमेटी के पांच सदस्यों की बैठक में सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। प्रदेश सरकार के कई विभागों की तकनीकी शाखा स्वतंत्र तरीके से काम करती हैं जबकि हरियाणा पंचायतीराज में सिविल अधिकारियों के अधीन सौंप रखा है। उन्होंने कहा कि जेई की एसीआर में बीडीपीओ की भूमिका उचित नहीं है और उन्हें एसडीओ व एक्सईएन के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।इस दौरान पंचायतीराज शाखा के एसडीओ अनुराग बाढड़ा, प्रदीप कुमार, एसडीओ अक्षय, जेई विनीत, सुनील, अजय देशवाल, पुष्पेंद्र आदि मौजूद रहे।