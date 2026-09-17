फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Consumers in 45 villages will have to wait longer for improvements in electricity supply.

Charkhi Dadri News: 45 गांवों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अभी और करना होगा इंतजार

Thu, 17 Sep 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Consumers in 45 villages will have to wait longer for improvements in electricity supply.
चरखी दादरी। गांव रानीला और गोठड़ा के आसपास के करीब 45 गांवों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दोनों गांवों में 33 केवी क्षमता के नए पावर सब स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इन्हें चालू करने से जुड़े जरूरी कार्य अभी लंबित हैं। रानीला पावर सब स्टेशन को दादरी शहर के पावर स्टेशन से जोड़ा जाना है, जिसके लिए बिजली लाइन बिछाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वहीं, गोठड़ा पावर सब स्टेशन में आंतरिक मशीनरी लगाने का काम बाकी है।
विज्ञापन

गोठड़ा में नए पावर सब स्टेशन के चालू होने के बाद पांच नए फीडर शुरू किए जाएंगे। इससे मकड़ाना और मकड़ानी स्थित 33 केवी पावर सब स्टेशनों का लोड कम होगा। इसका सीधा लाभ करीब 35 गांवों के उपभोक्ताओं को मिलेगा और कम वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में गोठड़ा क्षेत्र के गांवों में मकड़ाना और मकड़ानी पावर सब स्टेशनों से बिजली आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्र में बिजली चालित ट्यूबवेलों की संख्या अधिक होने के कारण इन दोनों स्टेशनों पर लोड काफी बढ़ा हुआ है।
विज्ञापन

लोड से बनी ब्रेकडाउन की समस्या
अधिक लोड के कारण बिजली लाइनों में बार-बार ब्रेकडाउन की समस्या आती है। फॉल्ट होने पर कई घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रहती है। रात के समय खेतों के बीच से गुजरने वाली बिजली लाइनों की पेट्रोलिंग करना भी कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। नया पावर सब स्टेशन शुरू होने के बाद इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दो साल तक चलती है परियोजना की प्रक्रिया
बिजली निगम की ओर से आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए हर वर्ष कार्ययोजना तैयार की जाती है। निगम अधिकारियों के अनुसार, किसी परियोजना को धरातल पर पूरा होने में करीब दो वर्ष तक का समय लग सकता है। इनमें एक से डेढ़ वर्ष कागजी प्रक्रिया में लग जाता है जबकि नए पावर सब स्टेशन के निर्माण में करीब आठ से 10 माह का समय लगता है।
इन गांवों में बढ़ाई क्षमता
जिले में मोरवाला, पिचौपा कलां, मांढ़ी, काकड़ोली सरदारा और डोहका दीना में भी पावर स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। अब निगम का फोकस मकड़ाना और मकड़ानी पावर सब स्टेशनों का लोड कम करने पर है। वर्तमान में गांवों में निर्धारित 16 घंटे की बिजली आपूर्ति के मुकाबले बार-बार फॉल्ट आने के कारण कई जगह मुश्किल से 14 घंटे ही आपूर्ति हो पा रही है। गोठड़ा और रानीला के नए पावर सब स्टेशन शुरू होने के बाद आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

वर्सन:
रानीला सब स्टेशन का लाइन का काम बाकी है जबकि गोठड़ा सब स्टेशन में आंतरिक मशीनरी की व्यवस्था की जानी है। इसके बाद मकड़ानी व मकड़ाना पावर सब स्टेशनों का लोड कम हो जाएगा। बिजली फॉल्ट कम हो जाएंगे। करीब 25 दिन में पावर सब स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे। -संजय रंगा, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed