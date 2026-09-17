Charkhi Dadri News: 45 गांवों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए अभी और करना होगा इंतजार

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गोठड़ा में नए पावर सब स्टेशन के चालू होने के बाद पांच नए फीडर शुरू किए जाएंगे। इससे मकड़ाना और मकड़ानी स्थित 33 केवी पावर सब स्टेशनों का लोड कम होगा। इसका सीधा लाभ करीब 35 गांवों के उपभोक्ताओं को मिलेगा और कम वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में गोठड़ा क्षेत्र के गांवों में मकड़ाना और मकड़ानी पावर सब स्टेशनों से बिजली आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्र में बिजली चालित ट्यूबवेलों की संख्या अधिक होने के कारण इन दोनों स्टेशनों पर लोड काफी बढ़ा हुआ है।लोड से बनी ब्रेकडाउन की समस्याअधिक लोड के कारण बिजली लाइनों में बार-बार ब्रेकडाउन की समस्या आती है। फॉल्ट होने पर कई घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रहती है। रात के समय खेतों के बीच से गुजरने वाली बिजली लाइनों की पेट्रोलिंग करना भी कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। नया पावर सब स्टेशन शुरू होने के बाद इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।दो साल तक चलती है परियोजना की प्रक्रियाबिजली निगम की ओर से आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए हर वर्ष कार्ययोजना तैयार की जाती है। निगम अधिकारियों के अनुसार, किसी परियोजना को धरातल पर पूरा होने में करीब दो वर्ष तक का समय लग सकता है। इनमें एक से डेढ़ वर्ष कागजी प्रक्रिया में लग जाता है जबकि नए पावर सब स्टेशन के निर्माण में करीब आठ से 10 माह का समय लगता है।इन गांवों में बढ़ाई क्षमताजिले में मोरवाला, पिचौपा कलां, मांढ़ी, काकड़ोली सरदारा और डोहका दीना में भी पावर स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। अब निगम का फोकस मकड़ाना और मकड़ानी पावर सब स्टेशनों का लोड कम करने पर है। वर्तमान में गांवों में निर्धारित 16 घंटे की बिजली आपूर्ति के मुकाबले बार-बार फॉल्ट आने के कारण कई जगह मुश्किल से 14 घंटे ही आपूर्ति हो पा रही है। गोठड़ा और रानीला के नए पावर सब स्टेशन शुरू होने के बाद आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।वर्सन:रानीला सब स्टेशन का लाइन का काम बाकी है जबकि गोठड़ा सब स्टेशन में आंतरिक मशीनरी की व्यवस्था की जानी है। इसके बाद मकड़ानी व मकड़ाना पावर सब स्टेशनों का लोड कम हो जाएगा। बिजली फॉल्ट कम हो जाएंगे। करीब 25 दिन में पावर सब स्टेशन चालू कर दिए जाएंगे। -संजय रंगा, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम।