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चरखी दादरी। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक 27 नवंबर सुबह 11 बजे लघु सचिवालय हाल में होगी। जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के हरियाणा के सहकारिता पर्यटन एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा करेंगे।उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों की सुनवाई की जाएगी। जिसमें कुल 13 परिवाद शामिल हैं जिसमें 7 नए व 6 लंबित परिवाद हैं। प्रदेश के सहकारिता पर्यटन एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा इन परिवादों व मौके पर आम नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे।