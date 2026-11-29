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शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 50 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 21 वार्डों में फैले 80 हजार की आबादी वाले शहर में 50 साल पुरानी और लीकेज कर रही पाइप लाइनें बदली जाएंगी। साथ ही नई वैध कॉलोनियों व संपर्क गलियों में भी पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी।इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रोजेक्ट की फाइल पर लगी आपत्तियां दूर कर दोबारा मुख्यालय भेज दी गई है। इसके तहत निशानदेही व ड्राईंग आदि में मिली खामियां दूर की गई हैं। मंजूरी मिलते ही काम शुरू होने की उम्मीद है।शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व ही करीब 115 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत बूस्टिंग स्टेशनों से जलघरों तक मुख्य पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। इसके बाद बूस्टिंग स्टेशनों में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत हुई है। बावजूद इसके शहर की कई अंदरूनी संपर्क गलियों में पुरानी और कम क्षमता वाली पाइप लाइनें पेयजल आपूर्ति में बाधा बनी हुई हैं। इन पाइप लाइनों में लीकेज और कम दबाव की समस्या के चलते उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता।खासकर हाल ही में वैध हुई कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत बनी हुई है। इन क्षेत्रों की संपर्क गलियों में नई पाइप लाइनें बिछाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। विभाग की योजना के तहत जरूरत के अनुसार चार, आठ, 10 और 12 इंच चौड़ी पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी। इससे पुरानी पाइप लाइनों पर निर्भरता कम होगी और बढ़ती आबादी के अनुसार पेयजल आपूर्ति की क्षमता बढ़ाई जा सकेगी।जोन बढ़ने से कई क्षेत्रों में सुधरी आपूर्तिशहर में आबादी और पानी की मांग को देखते हुए विभाग ने पेयजल आपूर्ति के जोन की संख्या भी बढ़ाई है। पहले एक ही जोन में अधिक क्षेत्र शामिल होने के कारण अंतिम छोर के उपभोक्तओं तक पर्याप्त दबाव से पानी नहीं पहुंच पाता था। जोन बढ़ने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति आसान हुई है। इससे शहर के कई हिस्सों में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि संपर्क गलियों में पुरानी और छोटी क्षमता की पाइप लाइनें अब भी परेशानी का कारण बनी हुई हैं। नई पाइप लाइनें बिछने से मुख्य प्रोजेक्ट का लाभ शहर के अंदरूनी क्षेत्रों तक भी पहुंच सकेगा।अवैध कनेक्शन वैध करने की प्रक्रिया शुरूविभाग की ओर से शहर में अवैध पेयजल कनेक्शनों को वैध करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इससे उपभोक्ताओं और पेयजल वितरण व्यवस्था का सही रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभाग को प्रत्येक क्षेत्र में पेयजल कनेक्शनों की सही संख्या की जानकारी मिल सकेगी। इसी आधार पर पानी की उपलब्धता और मांग के अनुसार आपूर्ति की बेहतर योजना तैयार करना आसान होगा।वर्जनसंपर्क गलियों में जल्द ही पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी। फाइल पर लगी आपत्तियों को दूर कर दोबारा मुख्यालय भेज दिया गया है। जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के बाद शहरवासियों को अगले 15 साल तक पेयजल की दिक्कत नहीं होगी।सोहनलाल, कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग