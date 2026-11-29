जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2017 के जानलेवा हमले के मामले में दो महिलाओं सहित 4 दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने चारों दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 23 नवंबर को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया था। सजा पाने वाले सभी दोषी गांव इमलोटा के निवासी हैं। इनमें दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं।थाना सदर में दर्ज मुकदमा में अदालत ने प्रत्येक दोषी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के फैसले के बाद चारों दोषियों को अलग-अलग धाराओं में निर्धारित सजाएं भुगतनी होंगी।