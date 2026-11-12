Charkhi Dadri News: नगर में आज

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कार्यक्रम : नहाय खाय के साथ छठ पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे।

अभियान

आंगनबाड़ियों : स्कूलों व आंगनबाड़ियों में कृमिनाशक अभियान सुबह 10 बजे ।

स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे।

छठ पूजा