Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 12 Nov 2026 08:35 PM IST
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छठ पूजा
कार्यक्रम : नहाय खाय के साथ छठ पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे।
अभियान
आंगनबाड़ियों : स्कूलों व आंगनबाड़ियों में कृमिनाशक अभियान सुबह 10 बजे ।
स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे।
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कार्यक्रम : नहाय खाय के साथ छठ पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 7 बजे।
अभियान
आंगनबाड़ियों : स्कूलों व आंगनबाड़ियों में कृमिनाशक अभियान सुबह 10 बजे ।
स्कूल : पुलिस का स्कूलों में साइबर जागरूकता अभियान सुबह 10 बजे।