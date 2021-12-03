Charkhi Dadri News: आधी रात को कनीना टी-प्वाइंट पर पुलिस का सघन नाकाबंदी अभियान, 104 वाहन जांचे, 9 के चालान और एक इंपाउंड

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पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। इसमें निरीक्षक महाबीर सिंह की अगुवाई में 16 पुलिसकर्मियों की टीम पूरी रात नाकाबंदी पर तैनात रही। पुलिस जवानों ने नाके से गुजरने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन पर नजर रखी। सुरक्षा जांच को गंभीरता से अंजाम दिया गया। वाहनों की डिकी, सामान रखने की जगहों और अन्य संदिग्ध हिस्सों को धातु संसूचक व रोशनी के उपकरणों की मदद से बारीकी से खंगाला गया। पुलिस टीम ने नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों या अन्य प्रतिबंधित सामग्री की आवाजाही रोकने पर विशेष ध्यान दिया।यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले नौ वाहनों के चालान किए गए। एक वाहन को जब्त किया गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। अपराध, नशा तस्करी और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।