नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 22 Sep 2026 08:59 PM IST
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प्रसाद वितरण:
हिंदू सेवा समिति परिसर : 56वें श्री श्याम महोत्सव पर हिंदू सेवा समिति परिसर में भंडारे का आयोजन, सुबह 11 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।
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हिंदू सेवा समिति परिसर : 56वें श्री श्याम महोत्सव पर हिंदू सेवा समिति परिसर में भंडारे का आयोजन, सुबह 11 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल : साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।