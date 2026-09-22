नगर में आज:

विज्ञापन



हिंदू सेवा समिति परिसर : 56वें श्री श्याम महोत्सव पर हिंदू सेवा समिति परिसर में भंडारे का आयोजन, सुबह 11 बजे से।



जागरूकता कार्यक्रम

स्कूल : साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।

प्रसाद वितरण: