Charkhi Dadri News: यूपीएससी उत्तीर्ण कर भवदीप डाला बने सीआईएसएफ सहायक कमांडेंट

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उपमंडल कार्यालय के राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी सीमा के पति भवदीप डाला ने प्रथम प्रयास में ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर उपलब्धि हासिल की है। यूपीएससी की ओर से 12 दिसंबर को घोषित नतीजों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया। इसके उपरांत उन्होंने हैदराबाद में आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया और 17 सितंबर को आयोजित पासिंग आउट परेड में सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल हुए।भवदीप डाला के पिता सूरजभान डाला और माता शर्मिला देवी ने उनकी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे परिवार, गांव एवं क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। भवदीप की सफलता से गांव मंदोली सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अशोक कुमार, रणबीर सिंह, सतीश, बिजेंद्र सिंह आदि ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।