नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 11 Sep 2026 08:15 PM IST
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दिंव्यांग पंजीकरण शिविर
श्री हनुमान मंदिर : गांव मिसरी के श्री हनुमान मंदिर में दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 7 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम :
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।
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श्री हनुमान मंदिर : गांव मिसरी के श्री हनुमान मंदिर में दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 7 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम :
स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।