नगर में आज:

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श्री हनुमान मंदिर : गांव मिसरी के श्री हनुमान मंदिर में दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकरण शिविर, सुबह 7 बजे से।



जागरूकता कार्यक्रम :

स्कूल : साइबर क्राइम टीम की ओर से विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, 9 बजे से।

दिंव्यांग पंजीकरण शिविर