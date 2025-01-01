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Charkhi Dadri News: अधिकारी समाधान शिविर की हर शिकायत का करें समयबद्ध निपटारा

Fri, 11 Sep 2026 12:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 11 Sep 2026 12:12 AM IST
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Officials must ensure the time-bound resolution of every complaint at the grievance redressal camp
समाधान शिविर में समस्याएं सुनते हुए अधिकारी।  - फोटो : 1
चरखी दादरी। जिला के सभी अधिकारी समाधान शिविर में प्राप्त हर शिकायत का समयबद्ध उचित निपटारा करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनकल्याणकारी सोच के तहत इन समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिनका उद्देश्य एक छत के नीचे सभी विभागों की हर समस्या का तुरंत निदान करना है।
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वीरवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डीडीपीओ प्रमोद ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली नागरिकों की हर समस्या को गंभीरता से लें तथा प्रत्येक समस्या का समयबद्ध उचित निपटारा करवाएं। जिला प्रशासन की ओर से समाधान शिविरों की शिकायतों के निपटारे की निरंतर समीक्षा की जा रही है। अधिकारी समस्या का समाधान करते समय संबंधित नागरिक से संवाद कर उन्हें विभागीय कार्रवाई से संतुष्ट करें ताकि इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।
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एसडीएम ने बाढड़ा में सुनीं नागरिकों की समस्याएं
बाढड़ा में एसडीएम आशीष सांगवान ने अपने कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं के निपटारे बारे निर्देश भी दिए।
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उन्होंने कहा कि अधिकारी समय पर अपने कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि विभिन्न कार्यों से सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की हिदायतों अनुसार संबंधित अधिकारी समाधान शिविरों में भी उपस्थित रहे ताकि नागरिकों की समस्याओं का जल्द निपटारा हो सके।
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