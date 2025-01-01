Charkhi Dadri News: अधिकारी समाधान शिविर की हर शिकायत का करें समयबद्ध निपटारा

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वीरवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डीडीपीओ प्रमोद ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली नागरिकों की हर समस्या को गंभीरता से लें तथा प्रत्येक समस्या का समयबद्ध उचित निपटारा करवाएं। जिला प्रशासन की ओर से समाधान शिविरों की शिकायतों के निपटारे की निरंतर समीक्षा की जा रही है। अधिकारी समस्या का समाधान करते समय संबंधित नागरिक से संवाद कर उन्हें विभागीय कार्रवाई से संतुष्ट करें ताकि इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।एसडीएम ने बाढड़ा में सुनीं नागरिकों की समस्याएंबाढड़ा में एसडीएम आशीष सांगवान ने अपने कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं के निपटारे बारे निर्देश भी दिए।उन्होंने कहा कि अधिकारी समय पर अपने कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि विभिन्न कार्यों से सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की हिदायतों अनुसार संबंधित अधिकारी समाधान शिविरों में भी उपस्थित रहे ताकि नागरिकों की समस्याओं का जल्द निपटारा हो सके।