Charkhi Dadri News: नगर में आज

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श्यामसर तालाब : शहर के श्यामसर तालाब में श्रीराम का सरयू नदी पार प्रसंग का मंचन 5.15 बजे।

जागरूकता अभियान



स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।

रामलीला मंचन :



रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन 8 बजे।

कार्यक्रम