फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Proclaimed offender arrested and sent to jail in connection with a five-year-old road accident case.

Charkhi Dadri News: पांच साल पुराने सड़क हादसे के मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजा

Tue, 13 Oct 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 13 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Proclaimed offender arrested and sent to jail in connection with a five-year-old road accident case.
चरखी दादरी। सीआईए स्टाफ दादरी ने अदालत की कार्यवाही से लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2021 में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में नामजद था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार के अनुसार आरोपी साहिल निवासी पुराना झज्जर मार्ग, सैनीपुरा, वार्ड नंबर-9, दादरी के खिलाफ वर्ष 2021 में थाना शहर दादरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी लगातार अदालत में पेश होने की तारीखों पर गैरहाजिर रहने लगा। समन और वारंट के बावजूद पेश नहीं होने पर सीजेएम निधि सोलंकी की अदालत ने 21 मई 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को सीआईए स्टाफ में तैनात हेड कांस्टेबल मनफूल और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed