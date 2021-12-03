Charkhi Dadri News: पांच साल पुराने सड़क हादसे के मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजा

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पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार के अनुसार आरोपी साहिल निवासी पुराना झज्जर मार्ग, सैनीपुरा, वार्ड नंबर-9, दादरी के खिलाफ वर्ष 2021 में थाना शहर दादरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी लगातार अदालत में पेश होने की तारीखों पर गैरहाजिर रहने लगा। समन और वारंट के बावजूद पेश नहीं होने पर सीजेएम निधि सोलंकी की अदालत ने 21 मई 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था।पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को सीआईए स्टाफ में तैनात हेड कांस्टेबल मनफूल और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।