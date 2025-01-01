Charkhi Dadri News: बाजरा 2300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदने का फैसला

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इस निर्णय से बाजरे की खरीद और भाव को लेकर किसानों के सामने आ रही समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। हनुमान ट्रेडिंग के प्रोपराइटर हनुमान सिंह ने अपनी फर्म के माध्यम से 23 सौ रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजरा खरीदने की सहमति जताई है। उन्होंने आढ़तियों से आपसी सहमति और सहयोग के साथ फैसले को लागू करने की अपील की। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का निर्धारित भाव दिलाना है। इसके साथ ही किसानों को 23 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से जे-फॉर्म देने का भी निर्णय लिया गया है। अनाज मंडी में अब तक 1487 किसानों को गेट पास जारी किए जा चुके हैं।मंडी में कुल 43,482 क्विंटल बाजरे की आवक हुई है। शुक्रवार को 262 किसानों को गेट पास जारी किए गए। इस दिन 7,839 क्विंटल बाजरे की आवक दर्ज की गई। हनुमान शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 130 किसानों से 3,791 क्विंटल बाजरे की खरीद की गई।पुनर्लेखन