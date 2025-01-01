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‘धुंध में सावधानी-सफर में सुरक्षा’ अभियान के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के मौजिज लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि धुंध के मौसम में केवल वाहन चालकों की सावधानी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रशासन को भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। सड़कों पर सफेद पट्टियां स्पष्ट होनी चाहिए और जरूरी स्थानों पर रिफ्लेक्टर, संकेतक व लाइटें लगाई जानी चाहिए। बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाने, अवैध कट बंद करने और क्षतिग्रस्त ग्रिलों को दुरुस्त करने की भी जरूरत है।धुंध के मौसम में सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे में शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर लाइटों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही जरूरी स्थानों पर रिफ्लेक्टर और संकेतक लगाए जाने चाहिए, ताकि वाहन चालकों को दूर से ही सड़क की स्थिति और रास्ते की जानकारी मिल सके। प्रशासन को इस दिशा में समय रहते कदम उठाने चाहिए।सोमबीर, दुकानदार, पूर्ण मार्केटधुंध के दौरान बेसहारा पशु सबसे बड़ी परेशानी बन सकते हैं। कई बार ये पशु सड़कों के बीचों-बीच या किनारों पर बैठे रहते हैं, जो कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते। प्रशासन को चाहिए कि बेसहारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इससे धुंध के मौसम में होने वाले सड़क हादसों की आशंका कम होगी और आमजन सुरक्षित सफर कर सकेंगे।अश्वनी, छात्रधुंध में वाहन चलाते समय लोगों को अपनी गति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी और तेज रफ्तार हादसों का कारण बन सकती है। वाहन चालकों को आगे चल रहे वाहनों से उचित दूरी रखनी चाहिए। वहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़कों पर पर्याप्त संकेतक लगवाए और जहां जरूरत हो वहां रिफ्लेक्टर की व्यवस्था करे। इससे कम दृश्यता में भी वाहन चालकों को रास्ते का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी।अमित फोगाट, निवासी, खातीवासधुंध के दौरान बेसहारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं, जो हादसों का कारण बनते हैं। मैं हर वर्ष गौवंश के सींगों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाता हूं, ताकि रात और धुंध में वाहन चालकों को पशु दूर से दिखाई दे सकें। प्रशासन को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए और सभी बेसहारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर टेप लगवानी चाहिए। साथ ही धुंध के मौसम में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए।रिंपी फोगाट, गौसेवकधुंध में सड़क की सफेद पट्टियां वाहन चालकों के लिए काफी मददगार होती हैं। इनसे सड़क की सीमा और वाहन की सही दिशा का पता चलता है। लेकिन कई स्थानों पर सफेद पट्टियां स्पष्ट नहीं हैं या पूरी तरह मिट चुकी हैं। प्रशासन को शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर सफेद पट्टियों की व्यवस्था बेहतर बनानी चाहिए। इससे कम दृश्यता में वाहन चालकों को सड़क का अंदाजा लगाने में आसानी होगी।एडवोकेट अतुल फोगाटशहर की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिन्हें तुरंत भरवाया जाना चाहिए। धुंध के दौरान ये गड्ढे दिखाई नहीं देते और वाहन चालक हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बाजारों में पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग सड़कों पर वाहन खड़े न करें। सड़कें खाली रहेंगी तो यातायात सुचारु रहेगा और धुंध के दौरान वाहन चालकों को निकलने में परेशानी नहीं होगी।संजय वर्मा, दुकानदारसड़कों के किनारे लगी ग्रिल कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं, जिन्हें दुरुस्त करवाना जरूरी है। धुंध के दौरान कम दृश्यता में ऐसी खामियां हादसों का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा जहां भी अवैध कट बने हुए हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए। प्रशासन को शहर की सड़कों का निरीक्षण करवाकर सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करना चाहिए, ताकि वाहन चालकों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।पार्थ, निवासी, गांधीनगरधुंध के मौसम में चोरी की घटनाएं भी बढ़ने की आशंका रहती है। कम दृश्यता का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। बाजारों और प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ नियमित गश्त होनी चाहिए। व्यापारियों और आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।संदीप फोगाट, प्रधान, मोबाइल एसोसिएशन