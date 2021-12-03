Charkhi Dadri News: दो पिस्टल, दो मैगजीन और 23 कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में महेंद्रगढ़ चौक पर खड़ा था। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया।आरोपी राजीव शर्मा उर्फ राजू, बालाजी कॉलोनी, दिनोद रोड, भिवानी का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक दादरी लोगेश कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सीआईए स्टाफ को यह सफलता मिली।सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने महेंद्रगढ़ चौक पर दबिश दी और युवक को काबू कर लिया। पूछताछ में उसकी पहचान राजीव शर्मा उर्फ राजू के रूप में हुई। पुलिस को आरोपी के पिट्ठू बैग से दो अवैध पिस्टल, दो मैगजीन और कुल 23 कारतूस बरामद हुए। आरोपी कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।