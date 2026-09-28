फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   116 vehicles inspected during checking drive; 18 challaned

Charkhi Dadri News: चेकिंग अभियान में 116 वाहनों की जांच, 18 के किए चालान

Mon, 28 Sep 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 28 Sep 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
116 vehicles inspected during checking drive; 18 challaned
वाहनों की जांच करते पुलिस टीम। - फोटो : 1
चरखी दादरी। पुलिस ने जिले में अपराध और नशे की तस्करी रोकने के लिए अंतरजिला सीमा पर विशेष चेकिंग अभियान 27/28 सितंबर की रात चलाया गया। दादरी-महेंद्रगढ़ मार्ग स्थित आदमपुर दाढ़ी नाके पर चलाए गए इस अभियान में 116 वाहन जांचे और 16 का चालान किया गया।
विज्ञापन

डीएसपी जसपाल सिंह के नेतृत्व में 26 पुलिसकर्मियों की टीम ने पूरी रात वाहनों की जांच की। चेकिंग का मुख्य उद्देश्य जिले की सीमा से आपराधिक गतिविधि, अवैध सामग्री और नशीले पदार्थों की आवाजाही रोकना था। कुल 116 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 18 वाहनों के चालान भी किए गए। पुलिस टीम ने नाके से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन पर निगरानी रखी। संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की जांच की गई। डीएसपी जसपाल सिंह ने पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश
पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने कहा कि चरखी दादरी जिले की सीमाओं पर पुलिस की निगरानी मजबूत की जा रही है। नशा तस्करी, अपराध और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए संवेदनशील एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस और आमजन के आपसी सहयोग से जिले में सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed