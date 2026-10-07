ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन: सड़कों पर उतरेंगे आप कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश में होगा भाजपा का विरोध

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पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन एजेंसियों का उपयोग विपक्षी दलों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। आप ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पहले भी हुआ है। आप कार्यकर्ता आज प्रदेशभर में सड़कों पर उतरेंगे। उनका यह प्रदर्शन भगवंत मान सरकार को बदनाम करने की कथित साजिश के खिलाफ है।

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आम आदमी पार्टी आज पंजाब में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ किया जा रहा है। दोपहर दो बजे से प्रदेशभर में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा।