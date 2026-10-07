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ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन: सड़कों पर उतरेंगे आप कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश में होगा भाजपा का विरोध

Wed, 07 Oct 2026 12:59 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 07 Oct 2026 12:59 PM IST
सार

पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन एजेंसियों का उपयोग विपक्षी दलों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। आप ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पहले भी हुआ है।

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AAP Protest in Punjab today against ed cbi raid
आप का प्रदर्शन आज - फोटो : संवाद/फाइल

विस्तार
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आम आदमी पार्टी आज पंजाब में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ किया जा रहा है। दोपहर दो बजे से प्रदेशभर में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा।
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पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इन एजेंसियों का उपयोग विपक्षी दलों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। आप ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पहले भी हुआ है। आप कार्यकर्ता आज प्रदेशभर में सड़कों पर उतरेंगे। उनका यह प्रदर्शन भगवंत मान सरकार को बदनाम करने की कथित साजिश के खिलाफ है।
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