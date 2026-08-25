गैंगस्टर्स पर एसटीएफ का शिकंजा: हरियाणा में 512 आरोपी गिरफ्तार, विदेश से भारत लाए गए 14 गैंगस्टर

हरियाणा में संगठित अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ विशेष कार्यबल ने कार्रवाई तेज कर दी है। एक जनवरी से 24 अगस्त 2026 तक एसटीएफ ने 512 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 55 मोस्ट वांटेड अपराधी, 270 गैंगस्टर व गैंग सदस्य और 187 अन्य जघन्य अपराधों में शामिल आरोपी हैं।

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पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि संगठित अपराध और फिरौती के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश के किसी भी हिस्से से फिरौती की धमकी मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उनके पूरे आपराधिक नेटवर्क को कमजोर करना है। विदेश में बैठे अपराधियों को वापस लाने, संभावित वारदातों को समय रहते रोकने और खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2024 से अब तक एसटीएफ ने 1,972 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 369 मोस्ट वांटेड व इनामी अपराधी, 1,063 गैंगस्टर व गैंग सदस्य और 540 जघन्य अपराधों में शामिल आरोपी हैं। अकेले गैंग सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई में वर्ष 2024 में 323, वर्ष 2025 में 470 और 2026 में अब तक 270 गिरफ्तारियां हुई हैं।एसटीएफ की कार्रवाई में अपराधियों के साथ उनके सहयोगियों, हथियारों की आपूर्ति और अपराध के लिए धन जुटाने वाले तंत्र की पहचान पर भी ध्यान दिया जा रहा है।एसटीएफ के पुलिस महानिरीक्षक सतीश बालन ने बताया कि विदेश में छिपकर हरियाणा में आपराधिक गतिविधियां चलाने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अब तक 21 गैंगस्टरों को विदेश से भारत लाया गया है। इनमें 2026 में 14 गैंगस्टर शामिल हैं। इसके अलावा 12 गैंगस्टरों को विदेश में हिरासत में लिया गया है। इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसियों और दूसरे देशों की संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल किया जा रहा है।वर्ष 2026 में अब तक फिरौती से जुड़े 109 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एसटीएफ और जिला पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। धमकी भरी कॉल की तकनीकी जांच, आरोपियों की पहचान और उनके संपर्कों की निगरानी के बाद गिरफ्तारी की जा रही है। व्यापारियों, उद्यमियों और अन्य संभावित निशानों को धमकाने वाले गिरोहों पर विशेष नजर रखी जा रही हैएसटीएफ ने अपराध होने से पहले उसे रोकने पर भी जोर दिया है। वर्ष 2025 से अब तक हत्या और गोलीबारी की 126 संभावित घटनाओं को समय रहते रोकने का दावा किया गया है। इनमें 58 घटनाएं अज्ञात और 68 ज्ञात आरोपियों से संबंधित थीं। इसी अवधि में नौ संभावित बम धमाकों को भी समय रहते रोकने की बात कही गई है।पुलिस के अनुसार, खुफिया सूचना, तकनीकी निगरानी और जिला पुलिस के साथ समन्वय से अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उद्देश्य यह है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई के बजाय संभावित वारदात को पहले ही रोक दिया जाए।