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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Multi-purpose employees will stage symbolic protests across the state starting tomorrow.

Chandigarh-Haryana News: बहुउद्देशीय कर्मचारी कल से प्रदेशभर में सांकेतिक रोष प्रदर्शन करेंगे

Tue, 13 Oct 2026 06:40 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:40 PM IST
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ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया से बहुउद्देशीय कर्मचारियों को बाहर रखने की मांग उठाई
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूरी तरह बाहर रखा जाए। संगठन ने सरकार से रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती करने व पद समाप्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। कर्मचारी वीरवार व शुक्रवार को प्रदेशभर में सांकेतिक रोष प्रदर्शन करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष शर्मिला देवी और महासचिव सहदेव सांगवान ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद पदों को समाप्त करना उचित नहीं है। इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ेगा और आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। संगठन के अनुसार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी मलेरिया, डेंगू की रोकथाम, टीकाकरण, सर्वेक्षण और जनजागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं इसलिए उनकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा जाना चाहिए।
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महासचिव सहदेव सांगवान ने कहा कि 15 व 16 अक्तूबर को सांकेतिक रोष प्रदर्शन के बाद सिविल सर्जन और जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि पद समाप्त करने के बजाय खाली पदों पर स्थायी नियुक्तियां की जाएं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के हितों और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उनका शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा।
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