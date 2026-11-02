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Chandigarh-Haryana News: जजपा ने 11 पदाधिकारी घोषित किए

Mon, 02 Nov 2026 07:45 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:45 PM IST
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चंडीगढ़। जजपा ने संगठन विस्तार करते हुए 11 नए पदाधिकारी घोषित किए हैं। रोशन ढांडा को राष्ट्रीय सचिव और इंजीनियर ओपी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। ज्ञान सिंह गुर्जर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया हैं। प्रदेश सचिव के पद पर सुनील मुंड और जितेंद्र श्योराण को नियुक्त किया है। वहीं मुकेश वाल्मीकि जजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव होंगे। इनके अलावा अजय प्रताप उर्फ बबलू खटाना को युवा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सागर सिवाच को दी गई है। लाडवा हलके में एडवोकेट सुमेर सैनी, आदमपुर में बलराज बेनीवाल और पानीपत ग्रामीण में संगीत जोगी पार्टी के हलका प्रधान होंगे। ब्यूरो
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