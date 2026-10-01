Chandigarh-Haryana News: स्वच्छता में अव्वल आने वाले निकाय होंगे पुरस्कृत

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- निजी एजेंसी करेगी सर्वेक्षण, जिलों में सर्वश्रेष्ठ वार्ड व सफाई मित्र भी चुने जाएंगेअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में स्वच्छता का आकलन करने के लिए 17 अक्तूबर से राज्यस्तरीय सर्वेक्षण होगा। जून में केंद्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और परिणाम आना शेष है। राज्यस्तरीय सर्वेक्षण करीब एक माह में पूरा होगा और इसमें अव्वल आने वाले निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रमाणपत्र भी दिए जाएंगे।राज्य में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्देश पर पहली बार हो रहा यह सर्वेक्षण निजी एजेंसी की ओर से किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा सभी 23 जिलों के निकायों के बीच होगी। बेहतर स्वच्छता वाले निकाय को अव्वल घोषित किया जाएगा। इसी तरह से जिले के वार्डों और सफाई मित्रों के बीच भी सर्वश्रेष्ठता के लिए मुकाबला होगा। प्रतिस्पर्धा के लिए अभी 5500 अंकों का प्रावधान है। हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के निदेशक शाश्वत सांगवान ने बताया कि सभी 87 निकायों में होने वाले इस सर्वेक्षण के लिए गलियों को चमकाना होगा। पार्कों से लेकर बाजारों, स्कूल, अस्पतालों के निकट विशेष सफाई करानी होगी। एक निजी एजेंसी सर्वेक्षण के दाैरान स्वच्छता का आकलन करेगी।गुरुग्राम में सीएम करेंगे आज अभियान का आगाजगुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और फरीदाबाद में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल शुक्रवार को कचरा न जलाने के जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद में 20-20 स्थान चिह्नित किए गए हैं जहां बड़ी मात्रा में कचरा पड़ा होने के कारण उसमें आग लगा दी जाती है। यह जागरूकता अभियान 11 अक्तूबर तक चलाया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे प्रदेशस्तरीय अभियान चलाकर कचरा जलाने के मामलों को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।ग्राम सभाओं में स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगीविकास एवं पंचायत विभाग के निर्देश पर गांधी जयंती के मौके पर सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। इनमें ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पंचायत, सरपंच, सफाई मित्र, स्वयं सहायता समूह आदि एक मंच पर आएंगे।