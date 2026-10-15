हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ा बदलाव: नया सदस्य जुड़ने और आईडी बनने पर आएगा एसएमएस

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हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के पीपीपी स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को उनके पारिवारिक रिकॉर्ड से जुड़े बदलावों की जानकारी देना है।पीपीपी में दर्ज विवरण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में नया सदस्य जुड़ने पर एसएमएस मिलने से परिवार को रिकॉर्ड में हुए बदलाव की जानकारी समय पर मिल सकेगी। इसी तरह, एनरोलमेंट आईडी और फैमिली आईडी बनने की सूचना मिलने से नागरिकों को संबंधित प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि भी होगी। यह व्यवस्था रिकॉर्ड से जुड़ी अनभिज्ञता और अनावश्यक असमंजस कम करने में मददगार हो सकती है।डॉ. खोला ने नागरिकों से अपील की कि वे पीपीपी में पंजीकृत मोबाइल नंबर सही और सक्रिय रखें, ताकि उन्हें जरूरी सूचनाएं मिल सकें।