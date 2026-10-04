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Bhiwani News: हेरोइन सप्लाई करने की आरोपी पकड़ी

Sun, 04 Oct 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:28 AM IST
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Woman accused of supplying heroin arrested
भिवानी। सीआईए प्रथम ने 13.28 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में महिला सप्लायर ज्योति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इससे पहले 29 सितंबर को बवानीखेड़ा से भिवानी की तरफ बाइक पर हेरोइन लेकर आ रहे आरोपी शिवम व मानव को गिरफ्तार किया था।
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नया बाजार भिवानी निवासी शिवम व मानव के कब्जे से पुलिस ने 13.28 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में लिया था। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि उन्हें हेरोइन बवानीखेड़ा क्षेत्र से ज्योति के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।
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मामले में सीआईए प्रथम के जांच अधिकारी अशोक कुमार ने पुराना बस स्टैंड, रोहतक निवासी ज्योति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि उसने मानव व शिवम को बवानीखेड़ा क्षेत्र से हेरोइन उपलब्ध कराने में मदद की थी।
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पुलिस मामले में महिला आरोपी की भूमिका और मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी महिला को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।
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