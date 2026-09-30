Bhiwani News: सड़क हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे में अमन सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घिसटता चला गया। भारी यातायात के बावजूद काफी देर तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दर्जनों वाहन घायल के पास से गुजरते रहे और उसके ऊपर से किसी अन्य वाहन के गुजरने का खतरा भी बना हुआ था।इसी दौरान ड्यूटी पूरी कर हिसार से भिवानी लौट रहे पवन घणघस की नजर घायल अमन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और साथ मौजूद सारांश घणघस तथा गांव पुठी निवासी साथी की मदद से अमन को सड़क से उठाया। तीनों ने बिना समय गंवाए घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया जहां उसका समय पर उपचार शुरू हो सका।घटना की सूचना देर रात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य को भी दी गई। सूचना मिलते ही उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही घायल के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की।