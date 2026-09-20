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Bhiwani News: तकनीकी काम के चलते कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

Sun, 20 Sep 2026 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:11 PM IST
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Several trains will be affected due to technical work.
​भिवानी रेलवे जंक्शन। - फोटो : 1
भिवानी। रेलवे के तकनीकी कार्य के चलते 19 से 22 सितंबर तक कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है जबकि कुछ ट्रेनों को निर्धारित मार्ग पर रेगुलेट किया जाएगा।
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ट्रेन संख्या 59630 फुलेरा-रेवाड़ी 22 सितंबर को फुलेरा से रवाना होकर बांदीकुई तक ही संचालित होगी। ऐसे में बांदीकुई-रेवाड़ी के बीच यह सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 59629 रेवाड़ी-फुलेरा भी 22 सितंबर को रेवाड़ी के बजाय बांदीकुई से संचालित होगी। इससे रेवाड़ी-बांदीकुई के बीच रेल सेवा प्रभावित रहेगी।
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ट्रेन संख्या 51971 मथुरा-अलवर 22 सितंबर तक मथुरा से रवाना होकर गाजिका तक ही चलेगी। गाजिका-अलवर के बीच यह सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 51972 अलवर-मथुरा भी इसी अवधि में अलवर के बजाय गाजिका से संचालित होगी।
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ट्रेन संख्या 12404 लालगढ़-प्रयागराज 22 सितंबर को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट होगी। वहीं ट्रेन संख्या 19602 न्यू जलपाईगुड़ी-उदयपुर सिटी 21 सितंबर को मार्ग में एक घंटा 20 मिनट रेगुलेट रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन की जानकारी लेने की अपील की है। ट्रेन संख्या 14726 मथुरा-भिवानी 22 सितंबर को अलवर बाईपास लाइन से संचालित होगी। इस ट्रेन का अलवर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा।
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